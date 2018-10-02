Как одевались 100-лет назад: в сети показали фото украинских селян [ Редактировать ]
Фото: shlyahta.com.ua
В сети показали старинные фото, сделанные неизвестными фотографами больше века назад. Об этом пишет shlyahta.com.ua.
Можно рассмотреть 100 лет назад одевались украинцы, чем занимались в будни. На некоторых фото изображены сельские улицы с аккуратными домами.
Смотрите также подборку фото, на которых художник "оживляет" стены.
по теме
Prev Next
01 октября 2018 15:02
Невероятные 3D-граффити: как художник "оживляет" стены (фото)
Уличный художник использует архитектурные и рельефные особенности окружающей среды
22 сентября 2018 13:02
"Друзьям" - 24: первый эпизоды известного сериала (фото)
22 сентября 1994 впервые на экранах появился сериал "Друзья"
21 сентября 2018 16:02
Не в настроении: забавные фото злых животных
Животные из этой подборки явно желают, чтобы их оставили в покое
17 сентября 2018 14:40
В Карпатах зацвела червона рута (фото)
Внезапно посреди осени Карпаты покрылись цветом червоной руты
16 сентября 2018 17:20
День отца: милые фото пап и детей
Носить гордое звание "отец" - задача не из легких