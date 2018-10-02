В сети показали старинные фото, сделанные неизвестными фотографами больше века назад. Об этом пишет shlyahta.com.ua.

Можно рассмотреть 100 лет назад одевались украинцы, чем занимались в будни. На некоторых фото изображены сельские улицы с аккуратными домами.

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