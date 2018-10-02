Митники Закарпаття вилучили партію бурштину на мільйон доларів [ Редактировать ]
На Закарпатті вилучили майже тонну контрабандного бурштину. На митному посту "Лужанка" - правоохоронці затримали мікроавтобус, яким керував місцевий житель.
Під час обшуку митники звернули увагу на дорожні сумки. У них і виявили "сонячний камінь". Вантаж везли до Європи. Вже встановлено, що переправляти контрабанду через кордон допомагав один зі співробітників митниці.
За попередніми оцінками, вартість вилученого бурштину на "чорному ринку" становить щонайменше мільйон доларів.
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