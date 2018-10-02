Леонід Кучма сьогодні буде присутній на переговорах тристоронньої контактної групи. Про це заявила віце-спікер парламенту Ірина Геращенко у відеозверненні на своїй сторінці у Фейсбуці.

За її словами, незважаючи на заяви, які поширюють російські ЗМІ, другий президент України і надалі братиме участь в переговорах мінського формату.