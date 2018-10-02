Прокуратура Запорізької області відкрила кримінальне провадження за фактом аварії катера на Дніпрі. У неділю, нагадаю, одна людина загинула, ще одну було травмовано.

За інформацією ЗМІ на борту були місцеві чиновники. Утім, правоохонці від коментарів утримуються. Деталі інциденту та особи пасажирів намагалися з'ясувати наші кореспонденти.

Це відео в інтернеті з'явилося за кілька годин після інциденту. Посеред Дніпра - кілька човнів місцевого рибоохоронного патруля. Що тут роблять - не кажуть.

"Ого хлопці, а не багато алкоголю у вас у човні? Представтесь будь ласка. Хто ви? Рибінспекція, я бачу. Хлопці, а що це ваш човен робить повний алкоголю з ящиками?".

Як пізніше розповіли очевидці - такий ажіотаж викликало ЧП. З катера, який на великій швидкості виконував небезпечні маневри, випали люди.

"В итоге при резком повороте он как бы ударился об волну и с него повыпадали люди. Два человека выпало за борт", - говорить Юрій Потоцький, журналіст, свідок.

Один чоловік потонув. Його тіло знайшли лише підвечір.

Другого, витягнули з води у край тяжкому стані.

"Просто катер который продолжал работать двигатель - он кружил на месте как бы по кругу кружил и продолжал этих людей, на них наезжал. И рубал их винтом. Их просто порубало", - говорить Юрій Потоцький, журналіст, свідок.

Згодом стало відомо: загиблий - поліцейський. За попередніми даними це заступник начальника управління захисту економіки Павло Савалець. Постраждалий, якого доправили в обласну лікарню, начальник Управління державного агентства рибного господарства - Дмитро Чайка.

"Пациент находится у нас в больнице, он находится в реанимационном отделении. Соответственно делаем выводы, что состояние пациента средне тяжелое".

В поліції інцидент не коментують. Посилаються лише на прокуратуру. Там кажуть - розбираються. Хто керував човном - ще не знають.

"Розпочато кримінальне провадження за ст 291 кримінального кодексу України. Тобто порушення правил чинних на цьому судні. Ми не називаємо прізвищ і посад відповідно до таємниці досудового слідства", - говорить Андрій Рибальченко, керівник прес-служби Запорізької обласної прокуратури.

У самому управлінні рибоохорони журналістів на територію не пускають. А підлеглі роблять вид, що про інцидент з керівництвом нічого не знають.

"Я пришел сюда где-то полтора года назад, он уже был здесь… - Что можете сказать? - Ничего. Нормальный человек. Ответственный в принципе", - говорить Тимур Алінов, інспектор рибоохоронного патруля.

Що робив у вихідний день начальник запорізького рибоохоронного патруля у компанії з поліцейськими - наразі невідомо.

"Я не утверждаю, что я видел, что кто-то употреблял алкогольные напитки. Но то, что там было и как инспектора подъехали и перегрузили остаток этого спиртного и повезли на территорию рыбоохоронного патруля", - говорить Юрій Потоцький, журналіст, свідок

До речі, сучасний катер, із якого випали чоловіки, придбали минулої зими. І як тоді писали - для ефективної боротьби із браконьєрами.