Война на Донбассе: враг обстрелял жилой сектор [ Редактировать ]
За прошедшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. С начала текущих суток, 2 октября, трижды нарушили режим тишины, потерь среди украинских военных нет. Вчера вечером оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли жилой сектор Водяного. Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 2 октября.
"За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Новозвановка, Луганское, Зайцево, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Новотроицкое, Старогнатовка, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино", - заявили в штабе.
Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное противник обстрелял из минометов 120-го и 82-го калибров, а по опорным пунктам возле Луганского дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм.
Также по защитниках Луганского оккупанты применяли вооружение боевых машин пехоты", - отметили в пресс-центре.
По данным разведки, 4 боевиков за прошедшие сутки уничтожено, 6 получили ранения.
"Вчера вечером российские оккупанты цинично, нарушая любые правила ведения войны и нормы общечеловеческой морали, совершили огневой налет на населенный пункт Водяное.
Враг обстреливал жилищный сектор этого села на Приазовье из артиллерии калибра 122 мм, а также минометов 82-го и 120-го калибра, потратив всего 31 артиллерийский снаряд и 16 мин", - подчеркнули в штабе.
Отмечается, что обстрел велся не по позициям ВСУ, а по жилищному сектору населенного пункта.
"Последствия преступления российско-оккупационных войск пока уточняются представителями украинской стороны СЦКК совместно с СММ ОБСЕ", - говорится в отчете.
С начала текущих суток оккупанты трижды обстреляли позиции ОС.
На Мариупольском направлении - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле населенных пунктов Водяное и Лебединское. По опорных пунктах украинских войск в районе Крымского - также из гранатометов.
Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
по теме
Война на Донбассе: враг понес значительные потери
На протяжении прошлых суток, 30 сентября, ситуация в районе проведения операции оставалась контролируемой
Взрыв на Донбассе: появились новые подробности
Во время боевых действий на Донбассе в канале ствола миномета "Молот" разорвалась мина
Война на Донбассе: ранены украинские военные
На протяжении прошлых суток ситуация в зоне ООС обострилась
Война на Донбассе: украинские силы несут потери
На протяжении прошлых суток, 18 сентября, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил оставалась контролируемой
Война на Донбассе: боевики из гранатометов обстреляли украинские позиции
На протяжении прошлых суток, 16 сентября, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил оставалась контролируемой