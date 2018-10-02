За прошедшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. С начала текущих суток, 2 октября, трижды нарушили режим тишины, потерь среди украинских военных нет. Вчера вечером оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли жилой сектор Водяного. Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 2 октября.

"За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Новозвановка, Луганское, Зайцево, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Новотроицкое, Старогнатовка, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино", - заявили в штабе.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное противник обстрелял из минометов 120-го и 82-го калибров, а по опорным пунктам возле Луганского дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

Также по защитниках Луганского оккупанты применяли вооружение боевых машин пехоты", - отметили в пресс-центре.

По данным разведки, 4 боевиков за прошедшие сутки уничтожено, 6 получили ранения.

"Вчера вечером российские оккупанты цинично, нарушая любые правила ведения войны и нормы общечеловеческой морали, совершили огневой налет на населенный пункт Водяное.

Враг обстреливал жилищный сектор этого села на Приазовье из артиллерии калибра 122 мм, а также минометов 82-го и 120-го калибра, потратив всего 31 артиллерийский снаряд и 16 мин", - подчеркнули в штабе.

Отмечается, что обстрел велся не по позициям ВСУ, а по жилищному сектору населенного пункта.

"Последствия преступления российско-оккупационных войск пока уточняются представителями украинской стороны СЦКК совместно с СММ ОБСЕ", - говорится в отчете.

С начала текущих суток оккупанты трижды обстреляли позиции ОС.

На Мариупольском направлении - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле населенных пунктов Водяное и Лебединское. По опорных пунктах украинских войск в районе Крымского - также из гранатометов.

Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Ранее украинец рассказал о пытках на Донбассе.