Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал индексацию пенсий с 1 марта 2019 года. По его словам, это будет "системное повышение, каждый год". Об этом Гройсман заявил в эфире одного из телеканалов.

Мы повышаем пенсии, но я бы хотел, чтобы украинские пенсионеры получали еще больше. Уже с 1 марта мы проиндексируем пенсии и это будет системное повышение, каждый год. Но трудные задачи не выполняются мгновенно.

По словам премьера, сейчас у него есть 2 задачи: с одной стороны, не допустить крах экономики Украины из-за невыполнения обязательств перед международными партнерами, с другой - защитить людей.

Он отметил, что для этого разрабатывается система субсидий, которые компенсируют риски для незащищенных категорий.

В 2017 году начался процесс изменения минимальной зарплаты. Этим мы подталкиваем рост, в частности средней зарплаты. Сегодня работодатели, испытывая дефицит кадров, уже идут на ее повышение. Это означает, что в декабре мы сможем иметь среднюю зарплату 10 тысяч гривен.

Тем временем Петр Порошенко пообещал увеличение размера зарплаты военнослужащих с января 2019 года почти в три раза.