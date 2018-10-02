Затор на трасі національного значення. Під Золотоношею на Черкащині у напрямку столиці сьогодні зранку місцеві жителі перекрили рух транспорту. До такої радикальної акції людей підштовхнула безвихідь, вони вимагають термінового ремонту дороги, яка пролягає через їхні села. Вже три роки селяни благають у шляховиків хоча б полатати на ній ями, але весь цей час обласні дорожники годують людей лише обіцянками.

На дорозі з Гельм'язіва на Драбів Іван ледве втримує кермо своєї автівки. Траса територіального значення вкрита ямами, мов кратерами поверхня Місяця. У такому стані вона вже третій рік. Через це 10 навколишніх сіл живуть, мов в облозі, каже чоловік ані заїхати, ані виїхати.

"Оце ж кажу, наша дорога до лікарні, оце дивіться, на цій дорозі мертві воскрешають, а живі можуть померти, оце наша дорога до лікарні - трусить, шикарна дорога, бачите", - говорить Іван Титаренко, житель Гельмязева.

Ця дорога підпорядкована обласній службі автомобільних доріг. Місцеві жителі вже не раз зверталися до неї, аби хоча б полатали ями. Минулої осені Інтер вже робив сюжет про жахливий стан цієї траси, і тоді чиновники пообіцяли знайти кошти на ремонт.

Минулого року шляховики таки зглянулись над селянами і почали ремонтувати дорогу. Одразу після дощів поклали доволі непогане асфальтне покриття. Щоправда, вистачило їх не надовго - буквально через сто метрів новенька ділянка закінчується старими ямами

Отримувати відписки та обіцянки місцевим жителям уже набридло. Люди вийшли на акцію протесту - одразу у двох місцях перекрили трасу національного значення Черкаси-Київ. За кілька хвилин на дорозі вишикувались десятки фур та легковиків. Більшість водіїв не розуміють, чому саме вони стали заручниками у боротьбі з бездоріжжям.

Та все ж протестувальники пішли на поступки - почали пропускати фури з небезпечним вантажем, машини військових, автобуси та швидкі. Намагалися прорватися і нахабні водії іномарок.

Про акцію попереджали і поліцію, і місцеві органи влади, але до пікетувальників приїхав лише головний інженер Облавтодору. Каже - на ремонт восьми кілометрової ділянки Гельмязівської траси служба автодоріг не виділила жодної копійки.

"На територіальні дороги у цьому місяці було виділено 500 тисяч, щойно почали робити дорогу Т2409 Драбів - Золотоноша звісно, що якісного ремонту на даний час уже зробити не можна", - говорить Анатолій Вакуленко, головний інженер Черкаського облавтодору.

Розблокувати трасу люди пообіцяли лише після того, як отримають письмові гарантії шляховиків хоча б на ямковий ремонт дороги. І свого домоглися - з першого листопада обласна служба автомобільних доріг взяла зобов'язання почати ремонтні роботи.