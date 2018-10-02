Давня дагестанська традиція ходіння по канату під загрозою. Як у маленькому селищі Чахчах тренують нове покоління канатоходців - розкаже Оксана Гашева.

13-річний Мухамед Баліханов одягає дагестанський національний костюм, бере велосипед і йде надвір. Однак, їздити хлопчик буде не подвір'ям, а по канату. Він один із небагатьох, хто продовжує давнє дагестанське мистецтво канатоходіння.

Сотні років жителям Північного Кавказу доводилось пробиратися вузькими гірськими стежинами, щоб скоротити шлях до сусіднього селища. Відтоді - ризиковане балансування на висоті стало традиційним ремеслом дагестанців. Проте давнє мистецтво під загрозою зникнення молодь дедалі менше цікавиться ним.

"Сейчас можно сказать, энтузиасты работают - любят это дело, поддерживают. Сейчас и ценности другие. Где больше зарабатывают - там. Молодежь особенно. Зачем это нужно?" - говорить Асхабалі Хасанов, керівник циркової студії.

Щоб нащадки не забували споконвічних традицій, Асхабалі відкрив у Махачкалі циркову студію. 64-річний артист тренує молодь так, як його самого тренували колись діди та прадіди - стрибати по канату у відрі або ходити наосліп у балахоні. Зусилля дідуся не даремні. Охочих стати канатохідцями більшає.

"Мне нравится канатоходство, потому что мои дедушки, прадедушки занимались. Я когда стану взрослым хочу возрождать это искусство, чтобы мои дети, мои внуки тоже занимались. И хочу открыть в этом селе школу канатоходства", - говорить Мухамед Баліханов, канатоходець.

За радянських часів дагестанські канатохідці були знамениті сміливими цирковими трюками. Трупи артистів з Дагестану виступали не тільки в столиці, але й за кордоном. Однак, зараз через брак коштів, держава відмовляється фінансувати циркове мистецтво.

"Можна сказать, это отмирающий талант, исчезающий. Но мы стараемся. Вот с 95 года я стучусь во все двери правительства и министества культуры, что Дагестан - это цирковая республика и здесь должен быть цирк", - говорить Асхабалі Хасанов, керівник циркової студії.

Асхабалі не втрачає надії повернути дагестанському канатоходінню колишню популярність. Узимку 64-річний дідусь навіть виступив на талант-шоу "Старший за всіх!". Він вірить, допоки існує Дагестан - традиція ходіння по канату житиме.