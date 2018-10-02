23 сентября два военных корабля ВМС Украины - A500 "Донбасс" и A830 "Корец" - сделали рискованный маневр и вошли в воды Азовского моря через Керченский пролив. Видеорепортаж о морском походе опубликовало "Радио Свобода".

"Военно-Морские Силы Украины не просили разрешения у страны агрессора, а реализовали свое право на свободное плавание Керченским проливом и Азовским морем согласно Конвенции ООН и международным соглашениям", - сообщили на странице ВМС ВСУ в Facebook

Россияне не стали препятствовать проходу украинских кораблей, но приставили к ним ряд своих.

Поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" - это первые украинские военные корабли, которые прошли Керченский пролив с начала российской агрессии. Они вышли из Практической гавани города Одесса, обошли аннексированный Крым и вошли в Азовское море.

Переход из Одессы в Мариуполь корабли Военно-морских сил Украины начали 20 сентября. "Донбасс" шел на буксире в корабля "Корец". Кроме экипажей на борту был представитель военной прокуратуры - для фиксации нарушений международного права - и элитный противодиверсионный отряд боевых пловцов.

Из порта Бердянска для встречи кораблей в направлении Керченской переправы отправились малые бронированные артиллерийские катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны"

Судно "Донбасс" планируется использовать для усиления инфраструктуры флота на Азовском море. На нем возможно размещение штаба, места для проживания военнослужащих, складов и других необходимых помещений, на сегодня отсутствуют на создаваемой базе флота, пишет ukrmilitary

Еще зимой судно "Донбасс" планировали вывести из списков ВМС и в дальнейшем списать, из-за неудовлетворительного технического состояния. Однако, командование отечественного флота нашло весьма оригинальный способ использование судна.

Ранее мы писали о том, что российский истребитель пронесся над украинскими военными кораблями.