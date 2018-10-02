На календаре 2 октября, а у многих киевлян до сих пор нет горячей воды дома. О том, когда наконец-то будет решена эта проблема сообщает "Сегодня".

Без горячей воды с апреля остаются около трех тысяч столичных домов. Причина в том, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", которое теперь обеспечивает жителей горячей водой и отоплением, из-за споров вокруг старых долгов никак не может заключить новый договор на поставку газа с НАК "Нафтогаз". В конце августа столичные чиновники прогнозировали, что это будет сделано до середины сентября, но сроки сдвинулись.

"Надеемся, что в течение нескольких дней мировое соглашение будет подписано. Минфин уже частично выделил деньги для решения вопроса с долгами. Но даже после того как возобновится подача газа на котельные, нужно будет несколько дней, чтобы прогреть системы", - обещает Юлия Грамотная, советник замглавы КГГА Петра Пантелеева.

То есть, терпеть придется еще минимум неделю, но возможен и вариант, что горячая вода появится только с отоплением. В прошлом году в школах, садиках и других объектах социальной сфера начали подключать тепло 7 октября, а дома - с 16-го числа.

Дата начала отопительного сезона в этом году пока неизвестна.

В первую очередь, это будет зависеть от погоды: батареи включают, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение трех дней не превысит отметку +8°С. Но люди волнуются, что в этом году ситуация с отсутствием газа коснется не только горячей воды, но и отопления.

"По ночам в квартире свежо, теплые одеяла уже достали", - говорит киевлянка Марина Решетник.

"Срыва отопительного сезона точно не будет. По прогнозам, на этой неделе и на следующей будет тепло, так что время еще есть", - уверяют в КГГА.

В департаменте охраны здоровья КГГА уже отчитались, что практически все учреждения медицинской сферы получили необходимые акты готовности к отопительному сезону (на подготовку к холодам больниц и поликлиник выделили 35 миллионов гривен). А по словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, в рамках подготовки к отопительному сезону ликвидировали более 5 тысяч аварий и заменили 24 км поврежденных теплосетей.

В "Киевтеплоэнерго" готовятся также ликвидировать большое количество порывов, когда по трубам наконец-то пойдет теплоноситель.

Ранее мы писали о том, что "Нафтогаз" прекратил поставки газа Киеву из-за долгов частной компании "Киевэнерго".