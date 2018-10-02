Во вторник, 2 октября, вступило в силу постановление Национального банка Украины, которое изменяет порядок межбанковских переводов средств в национальной валюте. Как пояснили в НБУ, изменения связаны с новшествами украинского законодательства, сообщает "Сегодня".

Так, Нацбанк отменил обязательное использование печатей на документах, которые подаются банком для открытия и ведения корреспондентского счета, в том числе, в НБУ.

Также определяется порядок действий в случае получения сообщения банка об основаниях для взыскания на предмет залога в виде имущественных прав на средства на корреспондентском счете банка.

Нацбанк ввел оформление в электронном виде разрешения на работу банка в системе электронных платежей. Также регулятор обновил порядок резервирования и восстановления функционирования своей системы электронных платежей.

Ранее мы писали о том, что в Украине ввели в обращение новую банкноту.