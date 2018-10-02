В Украине изменили правила денежных переводов [ Редактировать ]
Во вторник, 2 октября, вступило в силу постановление Национального банка Украины, которое изменяет порядок межбанковских переводов средств в национальной валюте. Как пояснили в НБУ, изменения связаны с новшествами украинского законодательства, сообщает "Сегодня".
Так, Нацбанк отменил обязательное использование печатей на документах, которые подаются банком для открытия и ведения корреспондентского счета, в том числе, в НБУ.
Также определяется порядок действий в случае получения сообщения банка об основаниях для взыскания на предмет залога в виде имущественных прав на средства на корреспондентском счете банка.
Нацбанк ввел оформление в электронном виде разрешения на работу банка в системе электронных платежей. Также регулятор обновил порядок резервирования и восстановления функционирования своей системы электронных платежей.
Ранее мы писали о том, что в Украине ввели в обращение новую банкноту.
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