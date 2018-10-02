Со 2 октября в Украине повысится стоимость алкогольных напитков. Такая ситуация спровоцирована поднятием минимальных розничных цен. Рост цен составит от 5% до 20%.

Согласно постановлению правительства, минимальные оптово-отпускные цены на водку повышены из расчета на 1 литр чистого спирта на 19,5%, или на 52,33 гривни, до 321 гривни, розничные - на 12,4%, или на 49,24 гривни, до 447 гривень.

Таким образом, 0,5 литров водки подорожает до 89,4 гривень (в сравнении с 79,55 гривнами до подорожания), а бутылка сухого вина обойдется в 42 гривни, крепленые вина и вермуты подорожают до 49 гривень за бутылку (или на 8,9%), бутылка шампанского вырастет на 12,4% в цене - до 89 гривень.

Также на 12% подорожают виски джин и ром, на 7-9% подорожает коньяк: "4" звезды - до 139,3 гривен, "5" звезд - до 151,7 гривны.

Ранее мы писали о том, что в Киеве ввели запрет на алкоголь.