Порошенко подписал антипиратский закон [ Редактировать ]
Во вторник, 2 октября, президент Украины Петр Порошенко подписал антипиратский законопроект № 4571 о публикации данных о выдаче контрольных марок. Об этом сообщает пресс-службы главы государства.
Целью закона является совершенствование процесса маркировки контрольными марками экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных.
Благодаря повышению прозрачности процесса маркировки правообладатели смогут эффективно контролировать процесс выдачи марок и вовремя противодействовать мошенничеству и незаконному использованию этих защитных элементов. Реализация закона будет способствовать созданию дополнительного механизма для борьбы с пиратством и нарушением прав субъектов авторского права.
Ранее мы писали о том, что Порошенко наградил экс-президента Франции Орденом Свободы.
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