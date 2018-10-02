Рейдерский захват предприятий по всей территории Украины за последние месяцы стал одним из самых болезненных вопросов современности. В этом процессе активно задействованы правоохранительные органы, которые были созданы ради выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Об этом во время заседания Согласительного совета руководителей фракций ВР заявил сопредседатель депутатской группы "Партія "Відродження" Виктор Бондарь, сообщает "РБК-Украина".

В частности, народный депутат обратил внимание коллег на деятельность госагентства АРМА, которое в свое время создавалось для выявления, розыска и управления активами Януковича и его окружения.

"К сожалению, практически за два года деятельности этого агентства никаких результатов страна не увидела. Зато все увидели, что на базе агентства сегодня создано едва ли не самое лучшее государственное предприятие – Укрдержрейдер, которое по сути, сегодня и является главным рейдером в Украине. Что они делают? Вместо того, чтобы сохранять имущество, пока предприниматели разбираются с ним в судах, эти дельцы передают без каких-либо конкурсов и тендеров их предприятия в управление третьим, приближенным к себе людям", – подчеркнул Виктор Бондарь.

По словам сопредседателя депутатской группы, таких примеров очень много: ТЦ "Гулливер", сеть автосалонов "АИС", гостиничный комплекс "Бугаз", Салтовский хлебзавод №3, ЖК "Покровский посад" и тому подобное.

"Руководство АРМА создало для себя коррупционную кормушку. Вместо того, чтобы хранить имущество во время судебных решений, они, пользуясь пробелами в законодательстве, передают имущество предпринимателей Украины близким к себе структурам и банально его разворовывают", – заявил Бондарь.

Народный депутат требует создать при профильном комитете ВР специальную группу, которая бы расследовала деятельность агентства АРМА о коррупционных и рейдерских схемах, в которых оно принимает участие.

"Мы просим председателя Верховной Рады обратиться к НАБУ, чтобы провести полную проверку этого агентства за последние годы. Обращаемся также к НАЗК с требованием проверить электронные декларации руководителей АРМА. Потому что за последнее время они обогатились, покупают себе дома, машины, а итогов деятельности по возвращению государству имущества Януковича нет", – констатировал Бондарь.