В китайском гороскопе 12 знаков, сменяющих друг друга из года в год. 2018 - это год Земляной Собаки, предпоследний в цикле. 12 летняя последовательность начинается с Крысы, замыкает круг Свинья (Кабан).

Год какого животного будет по гороскопу в 2019 год?

2019 год будет покровителем земляной Свиньи (кабана).

Новый год по китайскому календарю наступает позже календарного и связан с лунным циклом, поэтому не имеет фиксированной даты.

В 2018 Лунный новый год наступил 16 февраля, в 2019 вступит в силу 5 февраля и продлится до 24 января 2020 года.

Основные характеристики знака

Люди, рожденные в год Свиньи надежны, умны, терпеливы, добродушны и общительны. Они наделены здравым смыслом и хорошим вкусом, им не чуждо чувство прекрасного.

В целом 2019 год, как гласит гороскоп, - это год, в который нужно радоваться жизни. Астрологи рекомендуют отставить всякую рефлексию и поиски смысла существования в сторону, и просто наслаждаться каждым новым днем. Кроме того, год Желтого Кабана - самое удачное время, чтобы пойти под венец или выбрать себе дело по душе. Более того - это же касается и физических достижений.

Также этот год сулит много поездок, но, скорее, деловых командировок, чем туристических путешествий.

Главная опасность, которая может подстерегать в 2019 году, - вероятность быть обманутым. Кабан - животное довольно доверчивое, опасайтесь мошенников, особенно в сфере финансов. При этом сам символ года с окружающими всегда честен, поэтому накануне праздника астрологи советуют искренне извиниться перед близкими людьми за все причиненные им обиды.

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