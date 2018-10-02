Во вторник, 2 октября, скончался знаменитый советский и российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев. Артисту было 79 лет. Об этом в Facebook сообщила Наталья Жванецкая.

Карцев - заслуженный артист России. Он выступал в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.

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