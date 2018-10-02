Російські бойовики з артилерії вдарили по житловому сектору Водяного на Приазов'ї. На території селища розірвався 31 снаряд і 16 мін - повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Наслідки злочину ще уточнюють, на місці обстрілу працюють представники СЦКК та ОБСЄ.

Загалом, минулої доби зафіксовано 21 ворожий обстріл. Вогневі удари фіксували майже вздовж усієї лінії розмежування.

З мінометів та бронетехніки окупанти били по Луганському на Світлодарській дузі, на інших ділянках вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед українських бійців - немає.