Основатель Telegram Павел Дуров сделал заявление касательно утечки IP-адресов пользователей мессенджера. Так, по словам Дурова, утечка во время аудиовызовов коснулась менее одной десятитысячной звонков. об этом сообщает РИА "Новости".

Версия мессенджера для компьютера, "которая используется менее чем в 0,01% вызовов Telegram, была единственной платформой, на которой эта настройка (по отключению одноранговых звонков) отсутствовала".

Однако "благодаря исследователю, который указал на это, мы сделали работу Telegram Desktop совместимой с остальными нашими приложениями".

Он пояснил, что во время однорангового (P2P) вызова оба устройства, с которых совершается звонок, должны знать IP-адреса друг друга. Из-за того, что вызов совершается напрямую без использования дополнительных серверов, качество и скорость передачи аудиоданных повышаются.

Теперь же во всех приложениях Telegram есть возможность отключить P2P.

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