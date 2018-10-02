Павел Дуров прокомментировал утечку данных в Telegram [ Редактировать ]
Основатель Telegram Павел Дуров сделал заявление касательно утечки IP-адресов пользователей мессенджера. Так, по словам Дурова, утечка во время аудиовызовов коснулась менее одной десятитысячной звонков. об этом сообщает РИА "Новости".
Версия мессенджера для компьютера, "которая используется менее чем в 0,01% вызовов Telegram, была единственной платформой, на которой эта настройка (по отключению одноранговых звонков) отсутствовала".
Однако "благодаря исследователю, который указал на это, мы сделали работу Telegram Desktop совместимой с остальными нашими приложениями".
Он пояснил, что во время однорангового (P2P) вызова оба устройства, с которых совершается звонок, должны знать IP-адреса друг друга. Из-за того, что вызов совершается напрямую без использования дополнительных серверов, качество и скорость передачи аудиоданных повышаются.
Теперь же во всех приложениях Telegram есть возможность отключить P2P.
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