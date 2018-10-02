Патриарх Африки заявил, что он, как "тринадцатый апостол" расскажет миру о церковной ситуации в Украине. Блаженнейший Патриарх Александрии и всея Африки Феодор II заявил, что лично объяснит Вселенскому Патриарху Варфоломею "действительность украинской ситуации".

Об этом он заявил завершая визит в Украину, сообщает Центр информации УПЦ, ссылаясь на пресс-службу Одесской епархии УПЦ.

"Тема Украины очень непростая. Но там, где останавливаются люди, там вступает Бог. Бог любит Свою Церковь. Бог знает, что будет завтра. Но Церковь остается Христовой… Я чувствую, что Бог дарует мир. Каноническая Церковь Украины переживает и будет переживать тяжелые дни, но выйдет победительницей. Потому что правда всегда в конце побеждает", - подчеркнул Патриарх Феодор. Патриарх сказал, что он как тринадцатый апостол, сообщит Предстоятелям Поместных Православных Церквей о том, что видел в Украине.

"С завтрашнего дня начинается мой труд, заключающийся в том, чтобы известить Предстоятелей всех Святых Церквей о том, что я видел в Украине, потому что во все времена голос Александрийского патриарха звучал как голос апостольский. На всех Соборах Предстоятелей Александрийской Церкви спрашивали: "Как ты можешь говорить, подобно апостолу" и именно на этом основан титул Александрийских патриархов – тринадцатый апостол", - сказал Патриарх.



Первоиерарх Александрии и всея Африки отметил недопустимость вмешательства политиков в дела Церкви.

"Когда политики сидят в своих кабинетах и рассуждают о Церкви, говорит не об их сердцах, а об их интересах", - подытожил Патриарх Феодор II.