Один із дитячих садків на Прикарпатті порожніє. Дітей до нього не пускають батьки. Причина - жахливий стан приміщення. Нещодавно в одній з кімнат обвалилася стеля. А ремонт так і не почали. Чому - поцікавилися мої колеги.

Невеликий старий будинок з дірявим дахом, так сьогодні виглядає дитячий садок у селищі Печеніжин. Усередині не краще: стіни вкриті тріщинами; у дитячій спальні, обвалилася стеля.

"У нас була стихія, був сильний вітер з дощем. Шифер старий, його підірвало, і продирявило під час стихії. І тоді почало текти, це був вихідний день, день незалежності, через вихідні, я тут не сиджу, ми прийшли а воно все", - говорить Оксана Мацюк, директор дитячого садка селища Печеніжин.

З того часу минуло більше місяця. Проте ремонтувати аварійний будинок і досі не почали. Кімнату з обваленою стелею просто зачинили. А спальню для дітей облаштували у музичній залі.

"Діти зараз у безпеці. Ви бачите кімната закрита. Туди зараз діти не допускаються. Тут небезпеки немає в цьому приміщенні. - Бачимо що дуже багато тріщин на стелі? - Так, тріщини є, але це проблема старого приміщення, але так як немає нічого такого, щоб обвисало, я думаю, що небезпеки немає", - говорить Оксана Мацюк, директор дитячого садка селища Печеніжин.

Такий висновок і в комісії селищної ради. Вона побувала на місці після обвалу. Зараз садок працює у звичному режимі.

"Дивіться яка у Максимка гарна квіточка. І в Кості. Правда? Стас покажи свою квітку. Ану покажи, дивіться яка гарна".

"У нас зараз на даний момент 11 дітей, за списком у нас є 29. Сьогодні стільки, батьки не приводять", - говорить Марія Петрук, вихователька дитячого садка селища Печеніжин.

Не пускають, оскільки бояться за життя дітей, пояснюють батьки. Споруді майже вісімдесят. Хто може гарантувати, що обвалів більше не буде?

"На чию відповідальність якщо б там діти були на той момент. Там двоярусні ліжка, представте собі що такий шмат відпадає штукатурки, глини то", - говорить Віталій Луцик, батько вихованця дитячого садка селища Печеніжин.

Однак дехто продовжує водити дітей до садочка. У родині Яновських - іншого виходу просто не мають. Адже батьки працюють, залишити чотирирічного сина ні на кого.

"Ще дідусі бабусі в кого є, вони стараються не давати, а у нас така ситуація - ми самі, у нас нема кому сидіти з дітьми. саме більше переживаємо щоб дальше не пішло", - говорить Уляна Янковська, мати вихованця дитячого садка селища Печеніжин.

"Дивно що два місяці садочок був у відпуску і ніхто палець об палець не вдарив, знаючи що садочок в аварійному стані", - говорить Ігор Янковський, батько вихованця дитячого садка селища Печеніжин.

Коли ж чекати на ремонт? Запитати у керівництва об'єднаної територіальної громади, - не вдалося. На роботі жодного чиновника - наша знімальна група не застала.

Однак співробітники дитсадка запевнили - матеріали на ремонт даху уже закупили. І з наступного тижня майстри візьмуться до роботи. Гроші, 110 тисяч гривень, селищна рада виділила. Та вирішити проблему кардинально навряд чи вдасться. Адже капремонту потребує не тільки покрівля, а й весь дошкільний заклад.