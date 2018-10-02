За три дні після землетрусу в Індонезії рятувальники знайшли під завалами живих людей. Жінку на ім'я Нурул витягли з-під руїн житлового комплексу у Балароа. Іншу постраждалу виявили під завалами ресторану. За офіційною інформацією, внаслідок землетрусу і цунамі в Індонезії загинули 844 людини.

Серед них, зокрема, є іноземці. Їхнього громадянства Індонезія поки що не розкриває. Ще дві тисячі можуть перебувати під руїнами будинків. Українське Міністерство закордонних справ закликає українців в Індонезії дотримувати заходів безпеки і повідомити про себе рідних.

"Після першого удару земля буквально розділилася навпіл, ця гігантська тріщина немов проковтнула наші будинки".

"Щодо жертв землетрусу та цунамі, то вже констатували смерть восьмисот сорока чотирьох людей. 821 людина зокрема з Палу. 744 особи вже ідентифікували. Тіла й далі находять, тому кількість загиблих, найімовірніше, зростатиме", - говорить Суторо Нугрого, речник національного індонезійського агентства з ліквідації наслідків стихійних лих.