В МВФ предупредили о приближении глобального финансового кризиса [ Редактировать ]
Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила об ухудшении прогноза роста мировой экономики. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".
Шесть месяцев назад я указывала на облака риска на горизонте, а сейчас некоторые из этих рисков начали материализовываться.
К таким рискам она отнесла протекционистскую риторику, которая начала превращаться в "реальные торговые барьеры", а также усилившееся давление на развивающиеся рынки, вызванное укреплением доллара США и ужесточением денежно-кредитной политики.
Глава МВФ призвала страны мира разрешить свои торговые противоречия, предупредив о возможных последствиях в виде коррекции фондовых рынков, резких колебаний валютных курсов и ослабления потоков капитала.
Прогноз будет обнародован в отчете World Economic Outlook 9 октября, который опубликуют перед ежегодным заседанием МВФ на индонезийском острове Бали.
В июле МВФ ожидал, что глобальный ВВП вырастет на 3,9% в этом году и на столько же - в следующем.
Ранее мы писали о том, что МВФ выдвинул Украине новые условия по траншу.
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