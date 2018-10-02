В Мариуполе школьницы сбросились с 12 этажа [ Редактировать ]
Во вторник, 2 октября, в Левобережном районе Мариуполя две школьницы совершили самоубийство, спрыгнув с крыши 12-этажного дома. Об этом сообщает полиция Донецкой области.
По предварительным данным, ученицы 9-го и 11-го классов перед прыжком оставили предсмертную записку.
Свидетелем гибели детей стала местная жительница, которая сообщила об инциденте в полицию.
На месте работают следственно-оперативная группа и руководство полиции области.
Ранее мы писали о шокирующих подробностях самоубийства матери 10-х детей.
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