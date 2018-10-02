Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает достигнуть соглашения с Международным валютным фондом о повышении цены на газ для населения с учетом реальной экономической ситуации в Украине и реальных доходов граждан. Об этом он заявил во время эфира на одном из телеканалов.

Мы сейчас ведем переговоры с МВФ, и эти переговоры идут конструктивно. Я вижу у них понимание реальной ситуации, реальной экономической ситуации, они оценивают реальные доходы людей. Мы рассчитываем на то, что будет соответствующее понимание, и мы сможем с минимальными потерями выйти из этой ситуации

Гройсман подтвердил, что сегодня цена газа для населения на 60% ниже рыночной стоимости топлива, однако подчеркнул, что правительство не допустит такого резкого подъема цены.

Такой подъем в 60% я не допущу. С другой стороны, я понимаю, что любое повышение, которое может произойти, это вынужденная мера, и нам нужно людей дополнительно защитить. Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы улучшать систему субсидий", - сказал премьер.

Ранее Гройсман заявил о "системном повышении".