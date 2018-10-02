Под Киевом женщина зверски убила мать [ Редактировать ]
В городе Вишневое Киевской области 45-летняя женщина во время драки убила 74-летнюю мать. Об этом во вторник, 2 октября, сообщает пресс-служба полиции области.
"Сообщение от жительницы города Вишневое о том, что она обнаружила окровавленное тело своей соседки, поступило по спецлинии 102. Погибшей оказалась 74-летняя местная пенсионерка. На ее теле обнаружены телесные повреждения в виде странгуляционной борозды на шее, убойная рана головы и ножевые ранения на спине", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что смертельные травмы нанесла пенсионерке ее дочь во время драки. У женщины пять колото-резаных ран по различным частям тела, два из которых проникающие. После содеянного женщина решила задушить мать электрическим кабелем.
Злоумышленницу задержали при попытке покинуть помещение. Открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве.
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