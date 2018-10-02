Под Одессой обнаружена вспышка сибирской язвы [ Редактировать ]
В Саратском районе Одесской области после контакта с тушей домашней коровы с диагнозом "сибирская язва" госпитализировали пять человек. На территории населенного пункта проводятся противоэпидемические мероприятия. Об этом сообщает полиция Одесской области.
"Сейчас эти люди госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. По имеющейся информации, их жизни ничего не угрожает", - сообщает полиция.
В связи с чрезвычайной ситуацией местные власти приняли решение о проведении на территории населенного пункта дезинфекционных и других противоэпидемических мероприятий с привлечением правоохранительных органов.
С целью локализации заболевания и предотвращения его распространения на другие территории на подъездах к селу выставлены 6 карантинных постов из числа полицейских, спасателей и нацгвардейцев. Они контролируют соблюдение жителями запрета на ввоз-вывоз домашнего скота и продуктов животного происхождения.
Сейчас в районе проходит экстренное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Ранее мы писали о том, что в школе десятки детей одновременно заболели корью.
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