На грани жизни и смерти: врачи поставили Сенцову серьезный диагноз [ Редактировать ]
Дмитрий Динзе, адвокат осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, заявил, что у него сердечная недостаточность и ревматизм. Об этом сообщает "Радио Свобода".
"У него проблемы с сердцем - сердечная недостаточность. Соответственно ревматизм нижних конечностей, плюс появились проблемы с печенью и почками, так как на фоне голодания у него изменилось состояние крови", - рассказал адвокат.
По словам Динзе, Сенцову из-за ухудшения состояния назначили лекарства, питательные смеси и прокапали глюкозу.
Также адвокат заявил, что переговоры по обмену Сенцова пока в тупике.
"Я надеюсь, что сейчас американская сторона выступит с каким-нибудь заявлением или предложением по обмену Сенцова", - сказал Динзе.
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