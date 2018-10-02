Дмитрий Динзе, адвокат осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, заявил, что у него сердечная недостаточность и ревматизм. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"У него проблемы с сердцем - сердечная недостаточность. Соответственно ревматизм нижних конечностей, плюс появились проблемы с печенью и почками, так как на фоне голодания у него изменилось состояние крови", - рассказал адвокат.

По словам Динзе, Сенцову из-за ухудшения состояния назначили лекарства, питательные смеси и прокапали глюкозу.

Также адвокат заявил, что переговоры по обмену Сенцова пока в тупике.

"Я надеюсь, что сейчас американская сторона выступит с каким-нибудь заявлением или предложением по обмену Сенцова", - сказал Динзе.

Ранее в сети появилось шокирующее фото Сенцова.