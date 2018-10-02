Есть три приоритетных вопроса для Верховной Рады - это тарифы, бюджет и мир, все остальное - предвыборный пиар власти.

Об этом, выступая с парламентской трибуны, заявил сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.

"Первый вопрос, который сегодня волнует народ Украины - это начало отопительного сезона и цены на газ. Люди со страхом ждут новых тарифов, особенно в условиях, когда уменьшается количество тех, кто по проекту нового бюджета сможет получить субсидии. Также есть проблема увеличения стоимости газа для промышленных предприятий, что означает автоматическое сокращение рабочих мест, так как продукция становится неконкурентоспособной на внешнем рынке, и увеличение стоимости товаров первой необходимости внутри страны, начиная с хлеба, сахара, масла и заканчивая одеждой, потому что всегда там есть энергетическая составляющая", - подчеркнул народный депутат.

Фракция "Оппозиционного блока" требует немедленного отчета правительства и отставки руководства "Нефтегаза".

"Требование нашей фракции: правительство должно прийти в парламент и отчитаться, как будет проходить преодоление экономического кризиса, а руководство "Нефтегаза", допустившего такой бардак и тарифный геноцид, должно выйти за ворота с вещами и оставить свои должности", - акцентировал Юрий Бойко.

Он также отметил, что бюджет, в котором увеличены расходы на правоохранительные органы и уменьшены социальные выплаты, - неприемлем, и фракция "Оппозиционного блока" за такой бюджет голосовать не будет.

"Мы категорически против формирования бюджета с увеличением на 15 млрд "кормления" силовых структур и фактическим уменьшением социальных выплат. Есть красные линии, которые нельзя переходить. Мы считаем, что этот бюджет продолжает хуже традиции бюджетов предыдущих лет - строительство полицейского государства с бедным населением", - подчеркнул Юрий Бойко.

Оппозиционный политик также отметил, что на этой пленарной неделе, как и на прошлой, парламент пытаются заставить принять участие в предвыборной кампании действующего президента, а вот вопрос мира в повестке дня отсутствует.

"На прошлой неделе это были политические декларации о НАТО, об изменении воинского приветствия, на этой неделе предлагается принять закон о языке, который является ключевым элементом предвыборного лозунга президента. Если кто-то в этом зале думает, что эти вопросы беспокоят людей, то он ошибается. Мало того, что этот законопроект противоречит Европейской хартии региональных языков, которая ратифицирована Украиной, он еще и продолжает раскалывать общество", - сказал Юрий Бойко.

Сопредседатель оппозиционной фракции подчеркнул, что этот парламент, много внимания уделяя сугубо политическим вопросам, которые не имеют никакого отношения к улучшению жизни людей, продолжает игнорировать едва ли не самую главную проблему, которая есть в стране - урегулирование конфликта в Донбассе. Верховная Рада так и не сделала ни одного шага для завершения войны на востоке.

"Риторика действующего президента и остатков правящей коалиции показывает, что они не исключают и направлены на военный путь решения конфликта. Мы абсолютно не согласны с этой позицией", - отметил Юрий Бойко.