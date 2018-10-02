О существовании карликовой планеты заговорили еще в 2015 году. Илл.: pixabay.com

Астрономы обнаружили еще одну планету в Солнечной системе. По сравнению с другими объектами в Солнечной системе новая планета является карликовой.

Данные об открытии опубликовал ресурс Minor Planet Center. Радиус объекта всего 300 километров (для сравнения, радиус Луны составляет 1737 километров), и он находится дальше всех обнаруженных ранее объектов от Солнца.

Планете уже дали название - Гоблин.

О существовании карликовой планеты заговорили еще в 2015 году. Тогда ее существование предсказали теоретически и назвали ее Планетой Х или 2015 TG387.