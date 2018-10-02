В Балтийском море взорвался корабль с сотнями людей [ Редактировать ]
В Балтийском море произошел взрыв с последующим пожаром на пассажирском пароме Regina Seaways, зарегистрированном Литве.
Литовские ВМС получили информацию о взрыве на судне, на борту которого находились 335 человек, около 13.40, сообщает Delfi со ссылкой на информацию ВМС Литвы.
На место происшествия немедленно отправили военный вертолет и два спасательных корабля.
Инцидент произошел в международных водах, в исключительной экономической зоне России, за которую отвечают спасатели Калининградской области.
Литовские власти не имеет данных о пострадавших в результате взрыва.
В то же время российские СМИ сообщают, что эвакуация пассажиров с парома уже завершена.
"Все пассажиры были эвакуированы в безопасное место, они находятся под контролем экипажа, никакой паники нет. Судно находится в дрейфе, оно не на ходу", - сказал представитель Росморречфлота.
Российские СМИ уточняют, что взрыв произошел в моторном отделении и сопровождался пожаром.
Ранее в Средиземном море утонули более сотни беженцев.
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