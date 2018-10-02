На борту которого находились 335 человек. Фото: shipspotting.com

В Балтийском море произошел взрыв с последующим пожаром на пассажирском пароме Regina Seaways, зарегистрированном Литве.

Литовские ВМС получили информацию о взрыве на судне, на борту которого находились 335 человек, около 13.40, сообщает Delfi со ссылкой на информацию ВМС Литвы.

На место происшествия немедленно отправили военный вертолет и два спасательных корабля.

Инцидент произошел в международных водах, в исключительной экономической зоне России, за которую отвечают спасатели Калининградской области.

Литовские власти не имеет данных о пострадавших в результате взрыва.

В то же время российские СМИ сообщают, что эвакуация пассажиров с парома уже завершена.

"Все пассажиры были эвакуированы в безопасное место, они находятся под контролем экипажа, никакой паники нет. Судно находится в дрейфе, оно не на ходу", - сказал представитель Росморречфлота.

Российские СМИ уточняют, что взрыв произошел в моторном отделении и сопровождался пожаром.

Ранее в Средиземном море утонули более сотни беженцев.