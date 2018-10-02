"Я должен был умереть": как Усик выучил наизусть "Отче наш" [ Редактировать ]
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал о том, почему стал религиозным человеком.
Об этом боксер рассказал в интервью украинскому телеканалу, сообщает "112".
"Когда был маленький, я очень сильно заболел. Очень маленькие шансы давали на выживание. Это говорили маме в больнице, я слышал. Это была 2-сторонняя пневмония, чуть не сгорел. Слава богу, за год вычухался. К нам в больницу пришел священник, который говорил о правильности жизни, дал мне молитвослов. Как все дети, мне тогда 8 или 9 лет было, я бегал, суетился, они не понимали - пришел какой-то бородатый дядька с крестом в черной одежде, а я задавал ему вопросы, сказав, что скоро умру. Он мне такой: "Кто тебе это сказал?". Я говорю, что врачи. Он отвечает: "Бог решает, уйдешь ты или нет". И все. Он мне дал молитвослов, в котором я выучил свою первую молитву - Отче наш", – сказал Усик.
по теме
Митрополит Онуфрий попросил "не использовать Церковь для политических игр"
Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий призвал политиков "не использовать Церковь как инструмент для политических игр"
Политики не должны вмешиваться в дела церкви - патриарх Феодор II
Патриарх Африки заявил, что он, как "тринадцатый апостол" расскажет миру о церковной ситуации в Украине
2 октября: память святого благоверного князя Игоря Черниговского, Киевского
2 октября православные чтут память святого благоверного князя Игоря Ольговича Черниговского, Киевского (в крещении Георгия, в иночестве Гавриила
2 октября: память святых мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта
Святые мученики Трофим, Савватий и Доримедонт пострадали за Христа в царствование римского императора Проба, в третьем веке
В Церкви просят не множить фейк о нападении на Киево-Печерскую лавру
Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда призвал не тиражировать фейковую новость о нападении на Киево-Печерскую лавру