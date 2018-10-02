Митрополит Онуфрий попросил "не использовать Церковь для политических игр" [ Редактировать ]
Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий призвал политиков "не использовать Церковь как инструмент для политических игр".
Об этом Блаженнейший сказал в Преображенском соборе города Болград, сообщает Центр информации УПЦ, ссылаясь на Синодальный информационно-просветительский отдел.
"Если будем использовать Церковь как инструмент для своих политических игр, то не будет благодати ни на нас, ни на нашей земле. Будем молиться, чтобы Господь помогал нам преодолевать те испытания, которые нам попускаются в нашей земной жизни", - сказал Митрополит Онуфрий.
Вместе с тем в своей проповеди Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал верующих сконцентрировать усилия на деле личного спасения.
"Не томос решает проблемы, а человек своим добрым усилием, своими руками, головой должен решать проблемы. Колбаса не повысилась в цене из-за отсутствия томоса и не будет снижена, если его дадут", - сказал Блаженнейший.
Митрополит Онуфрий подчеркнул, что "каждый человек должен получить личный "томос свободы", который "дается человеку не каким-то Патриархатом, он дается Богом".
"Когда человек проводит благочестивую жизнь, кается в своих грехах, бережется от неправды, старается делать то, что Бог ему повелевает делать, любит Бога, любит ближнего, делает дела милосердия, тогда человек получает свободу от греха. А свобода от греха - это и есть "духовный томос", который Господь дает человеку как свидетельство того, что он свободен в правильном смысле этого слова", - сказал Митрополит Онуфрий.
Предстоятель УПЦ обратил внимание, что несвободным человека делает грех.
"Если я здесь в грехах по уши, то я не свободен, я - раб греха, раб - порока, раб - диявола. А диявола никаким томосом не испугаешь и не отгонишь от себя, его можно отогнать только молитвой и покаянием, добрыми делами", - подытожил Митрополит Онуфрий.
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