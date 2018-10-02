Во Франции недалеко от Тулузы таможенники остановили зарегистрированный в Украине грузовик, в котором двое голландцев перевозили кокаин.

Грузовик следовал на север Европы и, якобы, перевозил рыбу, сообщает La Depeche.

"У таможенников вызвало сомнения нервное поведение водителя и его пассажира, поэтому они решили отправить транспортное средство на более тщательную проверку", - говорится в сообщении.

Внутри грузовика таможенники обнаружили 650 килограммов кокаина.

"Учитывая, что грамм этого наркотика дилеры продают за 80 евро, стоимость находки составляет 52 миллиона евро", - комментируют эксперты.

Водителей грузовика задержали и вскоре поместят под арест в Тулузе.

Это крупнейшая партия кокаина во Франции за год. Прошлую изымали в сентябре 2017 года в порту Гавра - тогда изъяли 752 килограмма наркотика.

Тем временем в Украине полиция накрыла партию наркотиков на три миллиона гривен.