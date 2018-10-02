Дни становятся короче, прохладнее и дождливей. Хочется завернуться в плед, пить глинтвейн, смотреть сериалы и хандрить. Но надо работать.

Чтобы не пришлось искать заряд энергии в очередной чашке кофе – Фрида Харью-Вестман, диетолог популярного ЗОЖ-приложения Lifesum, дает советы как не злоупотреблять сладостями и кофеином в хмурые дни, и при этом оставаться бодрыми до самого вечера.

Всего 8 продуктов в рационе отменят осенне-зимнюю спячку.

Лосось

Лосось известен тем, что помогает снизить уровень холестерина благодаря высокому уровню содержания жирных кислот омега-3. Это отличный обеденный продукт, если вы хотите предотвратить энергетический спад во второй половине дня. Лосось богат ниацином, витамином B6 и рибофлавином, которые помогают вашему телу превращать еду в энергию, а содержащиеся в лососе масла омега-3 – помогут сжигать жир.

Коричневый рис

Универсальный "энергетик" с длительным действием. Богат марганцем, который заставляет организм вырабатывать энергию из употребляемых углеводов и белков. Пoэтому позволяет оставаться в тонусе несколько часов.

Батат

Еще один продукт, который поможет побороть послеобеденную сонливость и вялость за счет большого количества витамина B. Энергия, которую дает батат, высвобождается медленно, это означает: вы не будете испытывать упадок сил ближе к вечеру. В то же время он дает ощущение сытости, поскольку легко усваивается.

Орехи

Кешью, фундук и миндаль – превосходные стимуляторы энергии, это делает их идеальными для перекуса между основными приемами пищи. Орехи богаты магнием – это важно, когда речь идет о превращении углеводов в энергию, а также протеинами, дающими дополнительный заряд бодрости. Тем не менее, не стоит съедать больше горсти в один присест, так как орехи довольно калорийны.

Бананы

Если вам быстро нужен энергетический заряд – бананы – то, что надо здесь и сейчас. Они содержат три разных вида углеводов (фруктозу, глюкозу и сахарозу), которые всасываются в кровь с разной скоростью. Это означает: вы быстро почувствуете прилив энергии, но в то же время не будете ощущать ее спада позже, поскольку сахароза будет поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Шпинат

Мало того, что в нем практически отсутствуют жиры, он также помогает восстановить энергию и бодрость, помогая предотвратить упадок сил. Если организму не хватает железа – снабжение мозга кислородом значительно ухудшается. Как следствие, усталость и хандра не заставят себя долго ждать. Шпинат богат железом, что делает его обязательным продуктом для осеннего энергетического меню.

Тыквенные семечки

Семена тыквы богаты белками, аминокислотами, минералами, витаминами и сложными углеводами. Эти питательные вещества делают их идеальной едой для послеобеденного перекуса. Они утоляют чувство голода и дают мозгу хорошую подзарядку.

Йогурт

Натуральный пробиотический йогурт – это простой способ дать организму энергетический импульс с самого утра. Сложные углеводы, содержащиеся в йогурте, быстро заставят вас почувствовать прилив сил, в то время как комбинация лактозы и протеина будет медленно выделять энергию, благодаря чему вы будете дольше оставаться энергичными. Лучший выбор – натуральный греческий йогурт, так как он содержит большое количество белка.

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