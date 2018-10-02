Смертельное ДТП в Харькове: Дронов признал себя "морально виновным" [ Редактировать ]
Геннадий Дронов, обвиняемый по делу о ДТП, которое произошло в октябре 2017 года в центре Харькова и в результате которого погибли 6 человек, впервые дал показания в суде в понедельник, 1 октября, сообщает "Интерфакс".
"Прежде, чем давать какие-то пояснения по поводу ДТП, я хочу принести свои искренние глубочайшие извинения в случившемся. Я понимаю, что для каждого это невосполнимая утрата. Никакие мои слова ничего не изменят, не вернут родных и близких. Не было ни единого дня, чтобы я не думал о случившемся и не сочувствовал", - сказал Дронов и извинился перед каждым пострадавшим и родственниками погибших в ДТП.
При этом он заявил, что признает себя виновным морально, но не юридически. "Я не считаю себя виноватым с точки зрения обвинений, которые мне выдвинуты, но считаю себя виновным как человек", - сказал Дронов.
Вместе с тем на вопросы об обстоятельствах ДТП, которые задавали обвинитель, адвокаты обвиняемой Елены Зайцевой и представители потерпевших, Дронов отвечал уклончиво, чаще всего ссылался на показания, данные в ходе следствия, либо вообще отказывался отвечать.
Следующее заседание по делу назначено на 9 октября 2018 года.
Ранее мы сообщали, что суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей участникам ДТП на улице Сумской в Харькове Елене Зайцевой и Геннадию Дронову.
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