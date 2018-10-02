Впервые на территории Украины появится поселок для программистов и разработчиков. В пригороде Харькова создается новая экосистема для комфортного проживания и работы выходцев из IT-сферы и их семей, благодаря чему специалисты смогут создавать инновационные проекты, и тем самым предотвращать отток умов за границу.

Об этом заявил фаундер компании, занимающейся блокчейн-разработкой, и основатель жилого комплекса EVO country club Николай Удянский, передают "Українські новини".

"В Украине готовят очень талантливых и профессиональных разработчиков, однако затем они находят более комфортные и выгодные условия труда в других странах. Именно поэтому я со своим другом и партнером решил создать "силиконовую деревню", которая даст идеальные условия для жизни, работы и развития семей с IT-специалистами", – сказал Удянский.

По его словам, теряя таких высококвалифицированных профессионалов, Украина теряет возможность выйти в лидеры в этом направлении, имея самый большой потенциал в Европе.

Поэтому, чтобы разработчики могли развиваться в своей стране и получать международные заказы, нужно создавать для этого соответствующие условия.

Именно с этой целью и строится EVO country club. Этот загородный комплекс находится в 7 км от Харькова, на берегу Вяловского водохранилища. В его проекте предусмотрены теннисные корты, спортивные залы, бассейны и коворкинг. Также, на его территории будут футбольные поля и волейбольные площадки. Но главное – экологически чистая среда, в которой у жителей будет свой причал, собственный пляж и надежная охрана.

Сам же коворкинг станет местом для деловых встреч и работы жителей поселка и его гостей. Он будет основой для создания своего небольшого комьюнити для разработки новых проектов.

"Надеюсь, этот опыт станет примером для других областей, которые будут создавать на своей территории подобные "силиконовые деревни". Это очень удобно, когда все специалисты сосредоточены в одном месте, и при этом рядом находится их семья", – уверен Удянский.

По его словам, это все вместе создает условия для развития IT-сферы в Украине и "взращивания" специалистов мирового уровня. При этом стать частью этого инновационного и прогрессивного сообщества можно уже этой осенью, так как для молодых программистов действует беспроцентная рассрочка до 5 лет.