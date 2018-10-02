Умерший мальчик не был привит от кори. Илл.: tvoemisto.tv

1 октября во Львовской областной инфекционной больнице умер от кори трехлетний ребенок.

Заболевание дало осложнение - энцефалит (воспаление головного мозга), в результате чего спасти ребенка врачам не удалось, рассказала главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко, сообщает местное издание zaxid.net.

Умерший ребенок - из Жолковского района Львовской области, был госпитализирован две недели назад. Врачи диагностировали у него энцефалит. Медики боролись за жизнь ребенка 15 дней.

Это уже вторая за год смерть ребенка от осложнений кори во Львовской области - в апреле умерла трехлетняя девочка.

Кроме того, умерший мальчик не был привит от кори, сообщил заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Олег Когут.

Львовская области является лидером по количеству больных корью - здесь заболело 6 195 человек, в том числе 1 936 взрослых и 4 259 детей.

В этот же день в школе одного из поселков Винницкой области практически одновременно заболели корью 28 детей.