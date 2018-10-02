Всеправославное обсуждение "украинского вопроса" способно предотвратить разделение мирового Православия.

Такую точку зрения высказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев), сообщает patriarchia.ru.

"В православном мире существует общее понимание того, что преодоление раскола в Украине возможно только на канонических началах. Священный Синод Русской Православной Церкви обратился к Поместным Церквам с призывом инициировать всеправославное обсуждение церковной ситуации в Украине", - сказал митрополит Иларион.

По его мнению "Константинопольский Патриарх больше не рассматривает другие Поместные Церкви в качестве субъекта межцерковных отношений".

"С его (Константинопольского Патриарх ата, - Ред.) точки зрения, все решения принимаются только в одном месте - на Фанаре. Вопрос украинской автокефалии Константинополь не намерен согласовывать не только с Русской Церковью, но и с другими Церквами. Даже та делегация, которая была уполномочена Фанаром вести переговоры с Поместными Церквами по "украинскому вопросу", посещала Предстоятелей не для того, чтобы запросить их мнение о намерениях Константинополя, а для того, чтобы проинформировать их об уже принятом решении. Об этом уже не раз заявляли представители Константинопольского Патриархата", - напомнил митрополит Иларион.

При этом он подчеркнул, что Ватикан не поддерживает никаких отношений с УПЦ Киевского Патриархата.

"Представители Римско-Католической Церкви не раз публично осуждали притеснения Украинской Православной Церкви, в частности находящиеся на рассмотрении Верховной Рады дискриминационные законопроекты № 4128 и № 4511, предусматривающие лишение канонической Церкви на Украине ее прав и легализацию механизмов захвата ее храмов. На встрече с делегацией Московского Патриархата в мае сего года Папа Франциск очень ясно сформулировал позицию Святого престола по Украине, сказав: "Католическая Церковь никогда не позволит, чтобы с ее стороны проявился подход, провоцирующий разделения. Мы никогда этого не позволим…", - напомнил митрополит Иларион.