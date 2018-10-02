В Україні зросли мінімальні ціни на алкоголь. Відсьогодні півлітрова пляшка найдешевшої оковитої коштуватиме 89 гривень 40 копійок. До подорожчання 79 гривень 55 копійок. Найпростіше сухе винце - 42 гривні за пляшку, портвейн 49.

На 12 відсотків більше доведеться викласти поціновувачам віскі, джину та рому. Черговий етап здорожчання алкоголю українцям варто очікувати з першого січня.

Нагадаю, 27 вересня, Київрада ухвалила рішення, яке передбачає заборону продажу спиртовмісних напоїв з 11 вечора до 10 ранку. У цей час у столиці не можна продавати пиво, вино та "стронг" алкоголь.

Ця заборона розповсюджується на заклади громадського харчування: ресторани, бари та кафе.