Олег Ляшко закликав обмежити аптечну монополію [ Редактировать ]
Обмежити аптечну монополію та виділити додатковий мільярд гривень на програму "Доступні ліки" вимагають у Радикальній партії. Про це з трибуни парламенту сьогодні заявив її лідер - Олег Ляшко. Він закликав уряд підтримати план, який дозволить знизити вартість медикаментів щонайменше на чверть.
"Демонополізація ринку аптек. Щоб так як у Польщі - не більше одного процента були власники. А не так, як сьогодні в Україні монопольні аптечні мережі змовляються і ціни щодня підіймають, як хочуть. Розширення переліку доступних ліків. Сьогодні мільярд ми вибили, щоб був - ми наполягаемо щоб два мільярди гривень були на доступні ліки, зокрема від онкології", - говорить Олег Ляшко, лідер Радикальної партії.
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