Іноземні добровольці зможуть отримати громадянство за спрощеною процедурою [ Редактировать ]
Іноземним добровольцям можуть спростити процес отримання громадянства України. Відповідний законопроект у першому читанні ухвалила Верховна Рада. За таке рішення проголосували 252 депутати.
Документ передбачає спрощену процедуру надання громадянства або дозволу на тимчасове проживання на період участі в бойових діях на боці України.
У разі ж якщо військовий - громадянин країни-агресора, його примусове або добровільне повернення, однаково вважатимуться порушенням його прав.
"Перше мораторій на депортацію та екстрадицію. Іноземних добровольців в ті країни, які не визнають територіальної цілісності та суверенітету Україну, друге визнати добровольців такими що перебувають на законних підставах на території України, третє спрощена процедура прийняття добровольців в громадянство України", - говорить Андрій Білецький, народний депутат, позафракційний.
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