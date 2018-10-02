У Водяному розірвалися три десятки артснарядів [ Редактировать ]
За добу, що минула на фронті, 21 ворожий обстріл. Вогневих ударів ворог завдавав чи не по всій лінії розмежування. З мінометів та бронетехніки окупанти били по Луганському на Світлодарській дузі.
На горлівській, донецькій та приморській ділянках російські найманці вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед українських бійців за добу немає. А от із лав бандформувань назавжди вибули чотири бойовики.
У штабі Операції Об'єднаних сил повідомили про черговий злочин окупантів проти цивільних.
Російські окупанти з артилерії вдарили по житловому сектору Водяного. На території селища розірвалися три десятки артснарядів і 16 мін. Наслідки ворожої атаки ще уточнюють.
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Луганське обстріляли гранатометами
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Водяне накрили вогнем артилерії
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