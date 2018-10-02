В Україні п'ятеро селян заразилися сибірською виразкою [ Редактировать ]
В Одеській області спалах сибірської виразки. Небезпечною бацилою заразилися п'ятеро людей - мешканці села Міняйлівка. Усі вони розбирали тушу корови, хворої на виразку.
Усіх шпиталізовано зі шкірною формою захворювання. В селі запроваджено 15-денний карантин. За словами медиків, стан хворих задовільний, небезпеки розповсюдження інфекції немає.
Зараз лікарі обстежують людей, які контактували з хворими тваринами або вживали м'ясо забитої худоби. Востаннє захворювання на сибірську виразку в регіоні реєстрували 11 років тому.
Збудники цієї хвороби стійкі до зовнішніх умов і можуть зберігатися у ґрунті протягом століття.
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