В Одеській області спалах сибірської виразки. Небезпечною бацилою заразилися п'ятеро людей - мешканці села Міняйлівка. Усі вони розбирали тушу корови, хворої на виразку.

Усіх шпиталізовано зі шкірною формою захворювання. В селі запроваджено 15-денний карантин. За словами медиків, стан хворих задовільний, небезпеки розповсюдження інфекції немає.

Зараз лікарі обстежують людей, які контактували з хворими тваринами або вживали м'ясо забитої худоби. Востаннє захворювання на сибірську виразку в регіоні реєстрували 11 років тому.

Збудники цієї хвороби стійкі до зовнішніх умов і можуть зберігатися у ґрунті протягом століття.