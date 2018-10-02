Зірковий візит. Чемпіони боксерської серії WBC завітали в один із київських дитбудинків. Спортсмени влаштували для вихованців закладу автограф-сесію та подивилися святковий концерт. Докладніше - Богдан Вербицький.

"К нам сегодня будут приезжать боксеры. Они взрослые и у них есть сила. И у них есть такие бицухи! мы будем сегодня танцевать".

Центр допомоги дітям "місто щасливих дітей". Вихованці повторюють вірші та готуються до виступу. До візиту іменитих гостей лічені хвилини.

"У нас таке в перший раз, тому ми трошечки хвилюємося. І діти і ми. задали питання таке діти: "Зоя Демянівно, а вони такі сильні, що зможуть і ліжечко підняти?" Вони вже з самого ранку вже в них мрія така стати боксером, захищати нас", - говорить Зоя Кашнар, вихователь першої групи.

Свою мрію має і Мишко. Візит відомих боксерів для нього більше, ніж просто свято. Хлопець чекає на свого кумира - Ленокса Льюїса.

"Мне нравится как он бьет и как он от ударов вот так вот "хух""хух". Я хочу взять автограф", - говорить Михаил Шевцов.

Важливим цей візит є і для самих легенд світового боксу.

"Найважливіше - не забувати своє дитинство. після кожного отриманого титулу WBC, після кожної перемоги, ти не повинен забувати хто ти є, і звідки ти", - говорить Евандер Холіфілд.

"Я тут вчетверте. Я щасливий укотре сюди повернутися та побачитися з дітьми. Київ прекрасне місто. Воно розростається. Мені подобаються люди в цьому місті", - говорить Леннокс Льюїс, переклад.

Візит іменитих боксерів відбувся у рамках 56 конгресу WBC. Захід уперше влаштували у Києві.

"Дуже добре, що WBC відгукнулася на відвідання цього будинку щасливих дітей. І може хтось з них стане великим спортсменом", - говорить Віталій Кличко.

Ми прийшли не з пустими руками, з подарунками, але в першу чергу - це емоції.

Однак позитивні емоції дарували не тільки гості.

Чемпіони світу дали кілька порад хлопцям. Кажуть, головне - здорове харчування.

"Передай їм, - якщо вони хочуть бути такими великими та сильними, як я, вони мають їсти багато овочів".

Після автгораф-сесії та символічного фото з вихованцями центру допомоги, журналісти вирішили з'ясувати, чи не хочуть легенди знову одягнути боксерські рукавички.

"Чи не хочете ви провести між собою ще один бій? - Ви що? Якій бій? Він погладшав".

Сергійко зізнається, цей день запам'ятає на все життя. Адже одна з його мрій вже здійснилась.

"Удалось взять автограф, пожали, и п'ять давали".