Зупинка серця і вегетативний стан. Допомоги небайдужих негайно потребує восьмирічна Аіша Суліман. У квітні цього року дитина просто знепритомніла у школі. Після чого пережила кілька ком та реанімацію. Утім, повернутися до звичного життя дівчинка не змогла. Більше - далі у сюжеті.

"Здравствуйте, сегодня я была в школе"

Вона любила співати, танцювати, знімати відео та грати на фортепіано. Донедавна 8-річну Аішу батьки називали "живчиком". Але півроку тому з невідомих досі причин у дівчинки зупинилося серце. Це сталось у шкільній їдальні.

"Ну 4 апреля я ее отвела в школу, в 8:30 и в мне позвонила учительница сказала Аише стало плохо. Забежала в школу, там учительница меня встретила возле охраны. Провела в столовую, Аиша лежала просто на столе. И вот над ней работали уже специалисты. Запускали ее", - говорить Марина Суліман, мама Аіші.

Причину зупинки серця батькам не повідомили. І хоча діти-очевидці стверджували, що Аішу вдарило струмом, лікарі таку версію заперечили. А висновки жодної із трьох медичних комісій - родині не надали.

"Нет, что это ток не подтвердили. Ну сказали что на ней не было следов от тока, ожогов поражения, где оно было. Не подтвердили. У нас стоит, такой поставили нам, раптова, синдром " раптової смерті", вот этот диагноз. А так ни причин, ничего. До сих пор никто не знает", - говорить Марина Суліман, мама Аіші.

Після реанімації та кількох ком додому Аішу батьки привезли у, так званому, вегетативному стані. Мама дівчинки розповідає, мозок дитини пошкодила ішемія, адже в школі, робити непрямий масаж серця, почали не одразу. Такий стан у дитини і досі. Втім, завдяки домашнім заняттям, самопочуття Аіші трохи покращилось.

"Мы научились кушать сами. Мы кушаем с ложки, мы кушаем с бутылочки. Раньше все только через зонт это дело было. У нас на руках имеется грудной ребенок, которого мы должны заново всему научить, но это только с реабилитацией. План реабилитации должен быть сильный, что бы ее чему то научить", - говорить Марина Суліман, мама Аіші.

Курси реабілітації, каже Марина, Аіші потрібні регулярно. Один такий коштує 15 тисяч гривень. Крім того, через нестачу ваги, дівчинці необхідне спеціальне харчування, а це майже 2,5 тисячі гривень на тиждень. Для родини такі гроші - непідйомні. Тож сім'я сподівається на допомогу небайдужих.

Реквізити для доопомоги:

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5168 7573 6277 1992

Суліман Марина Іванівна

Мобільний телефон мами

099 757 32 04