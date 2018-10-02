Украинская певица Светлана Лобода восхитила поклонников эротическим фото.

На снимке, опубликованном в Instagram, звезда позирует в черном бюстгальтере, обнажающем часть груди и черном жакете, который в кадре она снимает с плечей. При этом лицо Светланы прикрывают стильные очки.

"Говорят, время все изменит, но всякий раз оказывается, что приходится менять все самому", - написала певица под фото.

Фанаты отреагировали на публикацию массой комплиментов: "Очаровательная девушка", "Самая красивая", "Шикарная грудь", "Нереальная", написали они в комментариях.

За один день публикация собрала более 50-ти тысяч "лайков".

До этого Лобода снялась в эротической фотосессии с дочерью.