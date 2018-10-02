В Киеве подорожали квартиры в новостройках [ Редактировать ]
Средняя стоимость квадратного метра квартир в новостройках Киева увеличилась на 7% за год.
С января этот показатель возрос - на 3,8%, сообщает УНН со ссылкой на данные портала "Столичная недвижимость".
По оценкам экспертов средняя стоимость квартир в новостройках Киева в сентябре составила 24 896 гривен за квадратный метр (плюс-минус 1,6%). По сравнению с августом, средняя стоимость увеличилась на 1,4%.
Уменьшение средних цен в сентябре наблюдалось в Голосеевском (на 0,4%), Оболонском (на 0,5%), Подольском (на 2,3%) и Шевченковском (на 0,8%) районах.
В других районах рост составил от 0,2% в Днепровском, до 10,2% в Дарницком.
Ранее сообщалось, кому в Украине не нужно платить налог на недвижимость.
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