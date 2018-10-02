Очень холодно будет лишь в начале января. Илл.: pixabay.com

Грядущей зимой температура воздуха в Украине будет преимущественно теплой, обильных осадков также не стоит ожидать.

Об этом сообщила на пресс-конференции заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины, доктор физико-математических наук, профессор Вазира Мартазинова, передает УНН.

"В декабре температура будет в пределах нормы - на севере от -1 до -9, на юге - около нуля, положительные температуры, на востоке - ниже", - отметила климатолог.

В январе температура в Украине превысит среднюю многолетнюю норму на 2-3 градуса.

Февраль также будет относительно теплым - от -1 до +2 в среднем.

Осадки в виде снега не ожидаются во время морозов в конце декабря - начале января, а в феврале пойдет мокрый снег.

При этом Мартазинова добавила, что основное похолодание придется на начало декабря (от -5 до -10 градусов, в среднем). Затем на смену похолоданию придет относительно теплая погода (около нуля) снова сменится резким похолоданием уже до конца декабря. Также, несмотря на высокие средние показатели, будет очень холодной первая декада января (температура будет доходить до -20 градусов).

"Средние температуры - выше нормы, но шубу надо иметь", - подытожила Мартазинова.

О 20-градусном морозе предупреждает также заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Вера Балабух.