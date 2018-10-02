Вслед за нефтью дорожает и бензин. За день на украинских АЗС он прибавил в цене до 70 копеек. На некоторых заправках бензин А-95 продают уже по 36 гривен. Подорожало и дизтопливо в среднем на 12 копеек по всей стране.

Эксперты объясняют такой резкий скачок девальвацией нацвалюты. И то ли еще будет. По прогнозам трейдеров, из-за подорожания нефти ближе к декабрю цены снова пойдут вверх.