Бензин в Украине подорожает к концу осени - эксперты [ Редактировать ]
Вслед за нефтью дорожает и бензин. За день на украинских АЗС он прибавил в цене до 70 копеек. На некоторых заправках бензин А-95 продают уже по 36 гривен. Подорожало и дизтопливо в среднем на 12 копеек по всей стране.
Эксперты объясняют такой резкий скачок девальвацией нацвалюты. И то ли еще будет. По прогнозам трейдеров, из-за подорожания нефти ближе к декабрю цены снова пойдут вверх.
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