Крайний срок для назначения выборов - первые числа ноября, говорят эксперты. Иначе, выборы в этом году не состоятся. А в листе ожидания - свыше сотни ОТГ. Они были созданы после старта реформы децентрализации. Но никак не заработают в полную силу. Почему важно завершить этот процесс как можно быстрее - выясняла Ирина Розова.

Если раньше, поступления от налогов уходили сначала в бюджет района, области и государства. Теперь почти все средства поступают сразу в распоряжение Объединенной территориальной громады.

В Киевской области реформа децентрализации продвигается медленнее, чем в остальных. Пока местные выборы прошли только в девяти ОТГ.

"У нас ще є цілий ряд громад, які очікують на призначення виборів ЦВК - очікують на отримання позитивного висновку ще 12 громад і ми надіємся на добру волю і швидку професійну працю чиновників обласної держ адміністрації, щоби найближчим часом ми як мінімум 10 громад випустили на вибори, щоб вони могли жити, працювати в нових умовах", - говорит Олег Любимов, директор Киевского центра развития местного самоуправления.

В Киевской области одна из самых успешных ОТГ Песковская. В ее составе три населенных пункта. Первые местные выборы здесь прошли два года назад. Благодаря децентрализации доходы местного бюджета увеличились в несколько раз. Это произошло за счет поступления средств от налогов. В прошлом году ОТГ "заработала" около 15 миллионов гривен, а в этом уже 23.

"Що суттево дало можливість виконувати ти чи інші проекти що касается інфраструктури, наших закладів і так далі", - говорит Анатолий Рудниченко, глава Песковской объединенной территориальной громады.

В Песковске сформировали собственное подразделение муниципальной охраны, которое приезжает на место вызова буквально за несколько минут. Завершают капитальный ремонт дорог. Отремонтированы и построены новые котельные. А еще громада приобрела собственную карету скорой помощи.

"Це суттєво дало нам можливість поліпшити обслуговування наших пацієнтів. Так как раніше ми користувались швидкою допомогою із райцентру Бородянки, поки вона сюда доїде, це як мінімум 36 з половиною кілометрів, то це великі незручності і так далі", - говорит Анатолий Рудниченко, глава Песковской объединенной территориальной громады.

Населенные пункты, которые до сих пор не объединились, по-прежнему остаются в подчинении райсоветов и райадминистраций. И здесь образовалось своего рода троевластие. ОТГ уже созданы, но они почти полностью диблируют деятельность райсоветов и райгосадминистраций.

"Це є перехідний процес, і другий рівень, який передбачає реформу субрегіонального рівня, тобто укрупнення об'єднання тих районів, які будуть вже мати зовсім інші повноваження, але ще не будуть мати повноваження стосовно медицини другого рівня, утримання інтернат них установ", - говорит Олег Любимов, директор Киевского центра развития местного самоуправления.

Реформа децентрализации стартовала в Украине в 2014. Карта с ОТГ за три с половиной года более трех тысяч населенных пунктов превратились в 705 Объединенных территориальных громад. Это почти 35% всей территории Украины. Притормозил реформу Центризбирком, который вот уже почти полгода не назначает даты первых местных выборов в громадах. За это время в "листе ожидания" 130 ОТГ.